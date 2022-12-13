Леонков: ВС РФ накапливают опыт применения БМПТ "Терминатор" в СВО

Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" является универсальной. Вооружённая пушками и противотанковыми ракетами, она способна поражать не только живую силу противника, но и бронетехнику. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Он напомнил в беседе с "Известиями", что "Терминаторы" прошли испытания в боевых условиях во время операции в Сирии.

По мнению аналитика, их могут усовершенствовать в результате обкатки в ходе выполнения задач специальной военной операции (СВО) на Украине, а также накопить боевой опыт применения.

Ранее бойцы ВС РФ рассказали, почему боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) боятся "Терминаторов".