Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" является универсальной. Вооружённая пушками и противотанковыми ракетами, она способна поражать не только живую силу противника, но и бронетехнику. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
Он напомнил в беседе с "Известиями", что "Терминаторы" прошли испытания в боевых условиях во время операции в Сирии.
По мнению аналитика, их могут усовершенствовать в результате обкатки в ходе выполнения задач специальной военной операции (СВО) на Украине, а также накопить боевой опыт применения.
Ранее бойцы ВС РФ рассказали, почему боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) боятся "Терминаторов".
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