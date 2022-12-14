Глава Днепропетровской ОВА: в Никополе и Марганце повреждены газопроводы и ЛЭП

Экстренные службы зафиксировали повреждение газопроводов и линий электропередачи (ЛЭП) на территории Никополя и Марганца Днепропетровской области.

По словам руководителя областной военной администрации (ОВА) Валентина Резниченко, в Никополе также пострадали несколько станций техобслуживания. Он добавил, что в Марганце, помимо газопроводов и ЛЭП, повреждены хозяйственные сооружения.

Как пояснил чиновник, пострадавших и жертв в результате атаки нет.

"В других районах ночью сирена предупреждала об опасности, но обошлось без ударов. В эту минуту всё спокойно", — подчеркнул Резниченко.

Ранее стало известно, что в ночь на 29 ноября Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по промышленному объекту в Днепропетровской области, который работал в интересах украинской армии. Во время выполнения боевых задач российские военнослужащие использовали высокоточное оружие.