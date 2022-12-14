Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
МЧС РФ использует искусственный интеллект для борьбы с последствиями половодья
Мирошник: ВСУ перестанут получать оружие НАТО после уничтожения путей снабжения
Стешин: загрядотряд расстрелял из пулемётов десять бойцов ВСУ под Марьинкой
Пользователи Twitter* раскритиковали главу МИД ФРГ Бербок за слова о Путине
Филипоненко: НМ ЛНР уничтожила за сутки 65 боевиков ВСУ, два танка, три БТРа
Президент Зеленский продал Украину Польше за возможность быстро сбежать
По итогам года ключевые отрасли экономики Ростовской области показали рост
70-летняя Ирина Аллегрова назвала своим главным недостатком ужасный характер
На крыле прилетевшего в Киев беспилотника обнаружили надпись "За Рязань"

Глава Днепропетровской ОВА: в Никополе и Марганце повреждены газопроводы и ЛЭП

Силовые структуры

Экстренные службы зафиксировали повреждение газопроводов и линий электропередачи (ЛЭП) на территории Никополя и Марганца Днепропетровской области.

Глава Днепропетровской ОВА: в Никополе и Марганце повреждены газопроводы и ЛЭП

По словам руководителя областной военной администрации (ОВА) Валентина Резниченко, в Никополе также пострадали несколько станций техобслуживания. Он добавил, что в Марганце, помимо газопроводов и ЛЭП, повреждены хозяйственные сооружения.

Как пояснил чиновник, пострадавших и жертв в результате атаки нет.

"В других районах ночью сирена предупреждала об опасности, но обошлось без ударов. В эту минуту всё спокойно", — подчеркнул Резниченко.

Ранее стало известно, что в ночь на 29 ноября Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по промышленному объекту в Днепропетровской области, который работал в интересах украинской армии. Во время выполнения боевых задач российские военнослужащие использовали высокоточное оружие.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Reuters: страны ЕС предприняли демарш из-за слов Макрона о гарантиях для РФ

Некоторые страны, входящие в состав Евросоюза, предприняли дипломатический демарш из-за слов главы Франции Эммануэля Макрона о гарантиях для РФ, пишет Reuters.

Reuters: страны ЕС предприняли демарш из-за слов Макрона о гарантиях для РФ
Леонков заявил, что Запад задержал окончание СВО на Украине на четыре месяца
Леонков заявил, что Запад задержал окончание СВО на Украине на четыре месяца
TAC: США заставляют Киев пойти на территориальные уступки при переговорах с РФ
Песков: о выводе российских войск с Украины до конца года не может идти и речи
Из-за антироссийских санкций король Англии на Новый Год будет пить лимонад Сергей Лебедев Дочь Анн и Серж Голон: в России продано книг об Анжелике на 100 миллионов долларов Анжела Якубовская Ключевые союзники РФ в победе над киевским режимом — Китай и Белоруссия Любовь Степушова
На аэродроме в Энгельсе оставили послание спутникам НАТО: "Смерть нацистам"
Шурыгин заявил, что на Украину уже зашёл спецназ НАТО: скоро пойдут танки
Войска ВС РФ уничтожили колонну с подкреплениями ВСУ на пути в Марьинку
Войска ВС РФ уничтожили колонну с подкреплениями ВСУ на пути в Марьинку
Последние материалы
Spectator: Польша имеет право на претензии к ФРГ, но репарации не решат проблему
Сергей Лавров поставил крест на карьере Елены Воробей в России
Politico: Европа планирует использовать Балканы для борьбы с Россией и Китаем
Артамонов допустил, что войска ВСУ могут нанести удар по Москве и Подмосковью
Наличие питомца, страдающего диабетом, накладывает на владельца большую ответственность
Британский генерал признался: наши морпехи незаметно воюют на Украине
Военкор Стешин: взятие Артёмовска ВС РФ станет переломным моментом в СВО
Арестович: ВС РФ готовят резервы для большого наступления в ходе СВО на Украине
Пушилин: в ДНР не проводится мобилизация, такие решения даже не обсуждаются
Советские автомобили: истории Москвича-400 и 408, ВАЗ-2121 и ГАЗ-14
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников