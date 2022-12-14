В ходе боевых действий в районе Авдеевки ликвидирован командир батальона 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Андрей Верхогляд. Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской весны".
Военкоры подчеркнули, что украинская армия несёт крупные потери не только среди рядовых солдат, но и теряет командиров подразделений.
Ранее комбат 93-й бригады ВСУ получил тяжёлые ранения во время боевых действий под Артёмовском, из-за которых остался инвалидом.
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Некоторые страны, входящие в состав Евросоюза, предприняли дипломатический демарш из-за слов главы Франции Эммануэля Макрона о гарантиях для РФ, пишет Reuters.