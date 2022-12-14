В среду, 14 декабря, армия РФ нанесла удар дронами-камикадзе по Киеву.
Местные власти тут же отрапортовали об эффективной работе систем ПВО. Однако не обошлось без разрушений, а это вводит в панику горожан, сообщает "ПолитНавигатор".
Военкор Чингис Дамбиев уже идентифицировал "фрагменты управляемой ракеты AIM-120 AMRAAM для ЗРК NASAMS", падение которой и разбило дома и припаркованные машины.
"Украинская ПВО уже традиционно отрабатывает по домам в Киеве", — сообщал ранее обозреватель Борис Рожин.
Интересен сам факт использования западного комплекса NASAMS и его дорогих ракет AIM-120 по дешёвеньким дронам "Герань-2", пишет издание.
Но эта же ситуация может вынудить Запад начать поставки современной ПВО для нужд Украины иначе Украина рискует столкнуться с кризисом ПВО, что грозит Западу и Украине возвращением ВКС РФ.
А глава Киевской ОВА Алексей Кулеба отрапортовал, что ПВО успешно отстрелялись, и якобы на жилые дома упали фрагменты подбитой "Герани".
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