Киевские власти хвастаются эффективной работой ПВО: местные в ужасе

В среду, 14 декабря, армия РФ нанесла удар дронами-камикадзе по Киеву.

Местные власти тут же отрапортовали об эффективной работе систем ПВО. Однако не обошлось без разрушений, а это вводит в панику горожан, сообщает "ПолитНавигатор".

Военкор Чингис Дамбиев уже идентифицировал "фрагменты управляемой ракеты AIM-120 AMRAAM для ЗРК NASAMS", падение которой и разбило дома и припаркованные машины.

"Украинская ПВО уже традиционно отрабатывает по домам в Киеве", — сообщал ранее обозреватель Борис Рожин.

Интересен сам факт использования западного комплекса NASAMS и его дорогих ракет AIM-120 по дешёвеньким дронам "Герань-2", пишет издание.

Но эта же ситуация может вынудить Запад начать поставки современной ПВО для нужд Украины иначе Украина рискует столкнуться с кризисом ПВО, что грозит Западу и Украине возвращением ВКС РФ.

А глава Киевской ОВА Алексей Кулеба отрапортовал, что ПВО успешно отстрелялись, и якобы на жилые дома упали фрагменты подбитой "Герани".