Посольство РФ: возможные поставки ЗРК Patriot Украине — провокационный шаг

США совершат провокационный шаг, если передадут зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot Вооружённым силам Украины (ВСУ), считают представители российского посольства в Вашингтоне.

По их словам, Штаты развернули информационную кампанию о якобы планируемых поставках современных средств противовоздушной обороны (ПВО) киевскому режиму. Они напомнили, что, согласно сообщениям американских СМИ, решение о предоставлении ЗРК Украине совсем скоро может быть принято по приказу президента США Джо Байдена.

"Если сведения подтвердятся, мы станем свидетелями очередного провокационного шага", — пояснили в посольстве.

Сотрудники дипломатической миссии убеждены: такие действия США спровоцируют непредсказуемые последствия. Они также добавили, что поставки ЗРК Patriot лишь укрепят безнаказанность режима украинского президента Владимира Зеленского и подтолкнут ВСУ к преступлениям в отношении гражданского населения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, в посольстве подчеркнули: официальный Вашингтон всё сильнее втягивается в конфликт вокруг Украины.