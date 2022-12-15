Командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский считает, что нельзя недооценивать россиян. Об этом он рассказал в интервью с изданием Ecomomist.
"Россияне — не идиоты. Они не слабые. Каждый, кто недооценивает (их), идёт к поражению", — заявил он.
Отмечается, что Сырский родился под Владимиром. Он отличается стилем управления, который не похож на советский или российский. Сырский придерживается принципов децентрализованного командования, принятых в НАТО.
Ранее сообщалось, что главнокомандующий войсками Украины Валерий Залужный сравнил Сергея Суровикина с Петром I.
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Валерий Залужный сравнил Сергея Суровикина с Петром I.