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Генерал ВСУ Сырский заявил, что недооценка ВС РФ приведёт к поражению

Силовые структуры

Командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский считает, что нельзя недооценивать россиян. Об этом он рассказал в интервью с изданием Ecomomist.

"Россияне — не идиоты. Они не слабые. Каждый, кто недооценивает (их), идёт к поражению", — заявил он.

Отмечается, что Сырский родился под Владимиром. Он отличается стилем управления, который не похож на советский или российский. Сырский придерживается принципов децентрализованного командования, принятых в НАТО.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий войсками Украины Валерий Залужный сравнил Сергея Суровикина с Петром I.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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