Генерал ВСУ Сырский заявил, что недооценка ВС РФ приведёт к поражению

Командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский считает, что нельзя недооценивать россиян. Об этом он рассказал в интервью с изданием Ecomomist.

"Россияне — не идиоты. Они не слабые. Каждый, кто недооценивает (их), идёт к поражению", — заявил он.

Отмечается, что Сырский родился под Владимиром. Он отличается стилем управления, который не похож на советский или российский. Сырский придерживается принципов децентрализованного командования, принятых в НАТО.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий войсками Украины Валерий Залужный сравнил Сергея Суровикина с Петром I.