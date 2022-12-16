Русская армия наносит удары по объектам Украины и уничтожает позиции противника по всей линии фронта. Министерство обороны России представило сводку новостей на 16 декабря. Ведомство сообщило об успехах ВС РФ и потерях Вооружённых сил Украины.
На Южно-Донецком направлении армия России пересекла попытку атаки усиленной роты ВСУ в направлении населённого пункта Сладкое ДНР.
Также сообщается, что возле Новомайорского и Шевченко Донецкой Народной Республики ликвидированы две группы диверсантов ВСУ.
"За сутки на данном направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих и три автомобиля", — докладывает МО РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Валерий Залужный сравнил Сергея Суровикина с командующими времён Петра I.