Минобороны: ВС РФ уничтожили две группы диверсантов ВСУ в ДНР

Русская армия наносит удары по объектам Украины и уничтожает позиции противника по всей линии фронта. Министерство обороны России представило сводку новостей на 16 декабря. Ведомство сообщило об успехах ВС РФ и потерях Вооружённых сил Украины.

На Южно-Донецком направлении армия России пересекла попытку атаки усиленной роты ВСУ в направлении населённого пункта Сладкое ДНР.

Также сообщается, что возле Новомайорского и Шевченко Донецкой Народной Республики ликвидированы две группы диверсантов ВСУ.

"За сутки на данном направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих и три автомобиля", — докладывает МО РФ.