Леонков заявил, что Запад обеспокоен потерями войск ВСУ в Артёмовске

На переднем крае обороны Донбасса воюют военные теробороноы, которые несут самые тяжёлые потери. При отбивании их атак в бой вступают наёмники. Об этом рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию "Украина.ру".

Потери ВСУ вызывали дискуссию среди стран НАТО. В июне была названа цифра в 10 тысяч человек. На линии фронта множество трупов, число которых измеряется сотнями.

"Урсула фон дер Ляйен назвала цифру более чем в 100 тысяч человек. При этом она называет цифру только среди тех, кто прошёл воинский учет. Потому что на Украине есть два способа попасть на фронт: либо людей набрали на улице, вооружили, показали, как стрелять из автомата и кинули на передок, либо мотивированных бойцов отправляют на обучение за рубеж, где их тренируют 1,5-2 месяца, а потом тоже кидают на передок. Те, кого забрали с улицы, выполняют роль пушечного мяса. Это массовая туземная армия. Те, кого обучили, — это сержанты в этой армии. А ими командуют кадровые офицеры НАТО, которые приезжают под видом наёмников и чевэкашников", — пояснил Леонков.

Он отметил неисчерпаемость ресурсов ВСУ, идущих на передовую. Леонков полагает, что в битве за Артёмовск киевская армия будет воевать до последнего украинца. Сейчас ВСУ стараются сдержать наступление ВС РФ, чтобы на всех полигонах стран НАТО прошло обучение достаточное количество военных. Если это у них получится, то к лету 2023 году у Украины будет боеспособная армия с численностью 300 тысяч человек.