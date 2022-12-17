Командир спецназа "Троя": диверсанты ВСУ под Сватово ждут приказа

Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), развёрнутые под Сватово в Луганской Народной Республике (ЛНР) для ведения подрывной деятельности, находятся в "спящем" состоянии и ожидают приказа. Об этом рассказал командир добровольческого отряда спецназа "Троя" с позывным "Алабай".

Он заявил, что командование ВСУ планирует нарушить сообщение между Сватово и Старобельском, несмотря на многочисленные потери в элитных подразделениях.

О том, что ВСУ могут начать устраивать диверсии на гражданских объектах и логистических развязках в Сватово, ранее сообщал и подполковник Народной милиции Андрей Марочко.