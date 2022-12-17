Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), развёрнутые под Сватово в Луганской Народной Республике (ЛНР) для ведения подрывной деятельности, находятся в "спящем" состоянии и ожидают приказа. Об этом рассказал командир добровольческого отряда спецназа "Троя" с позывным "Алабай".
Он заявил, что командование ВСУ планирует нарушить сообщение между Сватово и Старобельском, несмотря на многочисленные потери в элитных подразделениях.
О том, что ВСУ могут начать устраивать диверсии на гражданских объектах и логистических развязках в Сватово, ранее сообщал и подполковник Народной милиции Андрей Марочко.
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