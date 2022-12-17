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Арестович уверен, что немедленного наступления войск ВС РФ и РБ на Киев не будет

Силовые структуры

Пресс-служба Кремля сообщила о переговорах Владимира Путина и Александр Лукашенко, которые состоятся в ближайшие дни. В Офисе президента Украины Владимира Зеленского стали делать предположения относительно повестки предстоящей встречи.

Арестович уверен, что немедленного наступления войск ВС РФ и РБ на Киев не будет

Алексей Арестович считает, что не стоит волноваться об участии войск Белоруссии в специальной военной операции, по крайней мере в обозримом будущем.

"Этого, может, и хотел бы Путин, но в реальности эти планы очень далеки от реализации", — приводит слова Арестовича "Военное обозрение".

Советник утверждает, что знает, какие вопросы будут обсуждать президенты России и Белоруссии. Самое неприятное из этого может быть, это вероятность запуска беспилотников с территории РБ. Остальные вопросы менее значительны для Украины. Стоит дождаться переговоров глав двух стран, чтобы узнать, был ли прав Арестович в своих догадках.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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