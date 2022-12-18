В воскресенье вечером Владимир Зеленский собрал заседание Ставки Верховного главнокомандующего, где обсудили возможную угрозу наступления из Белоруссии. Об этом сообщает офис президента Украины.
Отмечается, что в ходе заседания прозвучал доклад об актуальной численности и вооружении военных подразделений, находящихся на территории Белоруссии.
Военные также рассказали Зеленскому, что вооружённые силы Украины (ВСУ) готовы к "любому развитию событий".
Ранее в Генштабе Белоруссии опровергли подготовку к военным действиям, объяснив выдачу мобилизационных предписаний военнобязанным.
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