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Разведка Украины: "РФ получила из Ирана новую партию дронов Shahed"

Силовые структуры

ВС РФ получили из Ирана новую партию БПЛА-камикадзе Shahed.

В этом уверяет всех украинская разведка, но отмечает, что в последней атаке Россия обходилась своими средствами.

"Видим, что, например, во время вчерашних массированных террористических ракетных ударов "Шахеды" не использовались. Использовались все другие имеющиеся средства, всё ракетное вооружение", — заявили в ГУР МО Украины.

Ранее в ВСУ заявили, что ВС РФ используют беспилотники для вскрытия средств ПВО перед ракетными ударами.

За день до ракетной атаки 16 декабря армия России применила иранские БПЛА, чтобы выявить расположение средства ПВО Украины и скорректировать ракетный удар, заявил Генштаб ВСУ.

 

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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