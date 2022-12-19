Освобождение Яковлевки в Донецкой Народной Республике позволило российской армии создать угрозу для украинских войск на Артёмовском и Соледарском направлениях, сообщил военный эксперт Алексей Леонков.
В беседе с "Известиями" он отметил, что населённый пункт Яковлевка является "ключевой точкой", расположенной севернее Артёмовска.
"После его освобождения ВС РФ могут угрожать оперативным окружением украинских сил в Артёмовске и Соледаре", — указал специалист.
По его словам, российские подразделения, находящиеся в Яковлевке, создали препятствия для снабжения Вооружённых сил Украины (ВСУ) оружием и боеприпасами. Леонков также добавил, что из этого населённого пункта бойцы РФ смогут осуществлять эффективную корректировку артиллерийского огня и контролировать работу авиации по позициям украинских националистов.
В воскресенье, 18 декабря, представители Минобороны России объявили об освобождении Яковлевки в ДНР. В ведомстве пояснили, что армия РФ продолжает активное наступление на Донецком направлении.
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