Леонков: освобождение Яковлевки создало угрозу для ВСУ в Артёмовске и Соледаре

Освобождение Яковлевки в Донецкой Народной Республике позволило российской армии создать угрозу для украинских войск на Артёмовском и Соледарском направлениях, сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

В беседе с "Известиями" он отметил, что населённый пункт Яковлевка является "ключевой точкой", расположенной севернее Артёмовска.

"После его освобождения ВС РФ могут угрожать оперативным окружением украинских сил в Артёмовске и Соледаре", — указал специалист.

По его словам, российские подразделения, находящиеся в Яковлевке, создали препятствия для снабжения Вооружённых сил Украины (ВСУ) оружием и боеприпасами. Леонков также добавил, что из этого населённого пункта бойцы РФ смогут осуществлять эффективную корректировку артиллерийского огня и контролировать работу авиации по позициям украинских националистов.

В воскресенье, 18 декабря, представители Минобороны России объявили об освобождении Яковлевки в ДНР. В ведомстве пояснили, что армия РФ продолжает активное наступление на Донецком направлении.