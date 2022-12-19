Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Politico: наступление ВСУ застопорилось, что позволило ВС РФ "окопаться"
От Прохора Шаляпина ушла молодая невеста Ольга Сан
Новосибирцы ходят по смертельному мосту, с которого мужчина упал в кипяток
Глава Челябинска пожаловалась на угрожающую сотрудникам администрации ОПГ
В Болгарии задержали двух украинок, пытавшихся провезти 12 кг золота под одеждой
Украина потратила 80% боезапаса IRIS-T на российские ракетные "обманки"
Эксперт: Молдавские провокаторы стали "подтявкивать" Вашингтону
Эндокринолог назвал мясо, подходящее для похудения: птица и кролик
Бойцы ОБТФ "Каскад" ДНР заявили о взятии в плен группы военных ВСУ

Экс-советник главы ДНР анонсировал скорое окончание боевых действий на Украине

Силовые структуры

Киев сконцентрировал все самые боеспособные части на Донбассе. После разгрома этих подразделений сдержать продвижение ВС РФ будет некому.

Экс-советник главы ДНР анонсировал скорое окончание боевых действий на Украине

Об этом сообщил советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков.

"Есть вариант, что нам придётся идти до Львова. Но подозреваю, что последние несколько сотен километров мы будем даже не идти, а просто ехать туда. Все решится гораздо раньше. Все решится на полях сражений на Левобережье и, может быть, отдельные очаги сопротивления в центральной Украине, в частности, около Киева. Всё", — отметил в эфире своего видеоблога политтехнолог.

После этого армии у Украины не будет, подчеркнул он. Останутся диверсанты. Казаков подчеркнул, что не видит предпосылок затяжных боевых действий с Украиной

После зимней кампании будет совершенно иной расклад. Не только в СВО, но и везде: в Европе, США и в Китае.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
FP: Зеленский просьбой к украинцам намекнул, что Киев стоит на грани катастрофы

Просьба Зеленского к украинским беженцам не возвращаться из Евросоюза на родину свидетельствует о разрушенной экономике Украины.

FP: Зеленский просьбой к украинцам намекнул, что Киев стоит на грани катастрофы
RusVesna: опубликованы кадры поражения танка ВСУ беспилотником ВС РФ "Ланцет"
RusVesna: опубликованы кадры поражения танка ВСУ беспилотником ВС РФ "Ланцет"
Аксёнов: крымские порты могут стать южными морскими воротами для Белоруссии
Арестович подтвердил попытку убийства главы Генштаба ВС РФ Герасимова в Изюме
За бомбёжку гитлеровского Берлина в 1941 году полагалось две тысячи рублей Сергей Лебедев Российская власть виновата в том, что допустила кризис на Украине Виктор Пахомов Зеленский объявил о начале "отвоевания Крыма" Ольга Лебедева
The American Conservative: США не могут скрывать правду о тяжёлом положении ВСУ
Хазин: Запад планирует использовать против России последний козырь — путч
Глава Чечни Кадыров призвал мусульман мира объединиться против США
Глава Чечни Кадыров призвал мусульман мира объединиться против США
Последние материалы
Экс-советник главы ДНР анонсировал скорое окончание боевых действий на Украине
Политолог Безпалько: США "подставляют" Украину, чтобы договориться с РФ
РФ и Белоруссия не договорились по поводу цены на газ в 2023 году
Ветеран США Канчиан назвал дороговизну Patriot уязвимым местом для удара ВС РФ
Шурыгин: Залужный скрытно готовит ударную группировку ВСУ
На Украине не собираются проводить новую волну мобилизации после Нового года
"Белый Архипелаг". Новые неизвестные страницы "Атомного проекта СССР"
Суздальцев о саммите в Минске: "Лукашенко хочет получить новогодние подарки"
Пилот о страхе перед зимними перелётами: заморозки не особо опасны для самолёта
Danmarks Radio: США восстанавливают базу в Гренландии для борьбы с РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников