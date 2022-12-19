Экс-советник главы ДНР анонсировал скорое окончание боевых действий на Украине

Киев сконцентрировал все самые боеспособные части на Донбассе. После разгрома этих подразделений сдержать продвижение ВС РФ будет некому.

Об этом сообщил советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков.

"Есть вариант, что нам придётся идти до Львова. Но подозреваю, что последние несколько сотен километров мы будем даже не идти, а просто ехать туда. Все решится гораздо раньше. Все решится на полях сражений на Левобережье и, может быть, отдельные очаги сопротивления в центральной Украине, в частности, около Киева. Всё", — отметил в эфире своего видеоблога политтехнолог.

После этого армии у Украины не будет, подчеркнул он. Останутся диверсанты. Казаков подчеркнул, что не видит предпосылок затяжных боевых действий с Украиной

После зимней кампании будет совершенно иной расклад. Не только в СВО, но и везде: в Европе, США и в Китае.