Бойцы группировки "Отважные" получили модернизированные танки Т-90М "Прорыв"

Бойцы группировки "Отважные", находящиеся в зоне проведения спецоперации, получили на вооружение современные модернизированные танки Т-90М "Прорыв", сообщает пресс-служба Минобороны России.

По информации ведомства, танкисты приступили к отработке необходимых навыков на боевой машине. Отмечается, что "Отважные" планируют завершить слаживание, а затем приступить к выполнению заданий.

"Партия современных модернизированных танков Т-90М "Прорыв" поступила на вооружение танкового соединения Центрального военного округа", — подтвердили в Министерстве обороны РФ.

Кроме того, представители ведомства подчеркнули: в данный момент российские военные проводят тренировочные стрельбы по целям, используя штатное вооружение машины.

Ранее главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков заявил, что танки Т-90М "Прорыв-3" хорошо зарекомендовали себя в условиях реальных боевых действий. Как пояснил генерал армии, они оснащены панорамным прицелом, позволяющим объективно оценивать ситуацию на линии боевого соприкосновения.