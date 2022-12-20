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Марков о визите Зеленского в Бахмут: Россия не будет стрелять туда, где находится Зеленский

Силовые структуры

Политолог Сергей Марков объяснил, почему Владимиру Зеленскому удалось благополучно посетить Бахмут.

Марков о визите Зеленского в Бахмут: Россия не будет стрелять туда, где находится Зеленский

Марков отметил, что точных подтверждений тому, что президент Украины побывал именно в Бахмуте, нет. Он не исключил, что Зеленский побывал в месте, удалённом от фронта.

Впрочем, политолог уверен, что Зеленскому нечего опасаться, так как Россия не стремится его убить.

"Зеленский совершенно точно знает, что армия России не будет стрелять туда, где находится Зеленский. Потому что руководство России отвергает методы террора. Зеленский и все на Западе совершенно уверены в безопасности Зеленского и всех его западных визитёров", — объяснил Марков.

Политический эксперт подчеркнул, что "Россия очень вежливо ведёт войну". По этой причине, по мнению Маркова, Киев не боятся посещать лидеры западных стран.

Ранее Маргарита Симоньян рассказала, почему Владимир Путин никогда не даст приказ уничтожить Киев.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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