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Замечен в Бахмуте: США вооружили ВСУ "сверхживучей" бронемашиной

Силовые структуры

В Бахмуте на вооружении ВСУ стоит бронеавтомобиль BATT UMG американского производства. Машина показывает чудеса неуязвимости, сообщает EADaily.

Украинская армия снабжена в Донецкой области броневиками с колëсной формулой 4x4. Всего на вооружении ВСУ появится сто таких машин. Пока же имеются сведения об одном подобном броневике в Бахмуте. 

Бронемашина BATT UMG создана на коммерчески доступной гражданской платформе. Броневик сконструирован по высочайшим стандартам живучести, что позволяет машине отлично показывать себя в зонах боевых конфликтов.

Ранее комбат "Востока" Александр Ходаковский рассказал, что США поставили Украине порядка 60 тысяч 155-миллиметровых снарядов.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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