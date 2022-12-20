В Бахмуте на вооружении ВСУ стоит бронеавтомобиль BATT UMG американского производства. Машина показывает чудеса неуязвимости, сообщает EADaily.
Украинская армия снабжена в Донецкой области броневиками с колëсной формулой 4x4. Всего на вооружении ВСУ появится сто таких машин. Пока же имеются сведения об одном подобном броневике в Бахмуте.
Бронемашина BATT UMG создана на коммерчески доступной гражданской платформе. Броневик сконструирован по высочайшим стандартам живучести, что позволяет машине отлично показывать себя в зонах боевых конфликтов.
Ранее комбат "Востока" Александр Ходаковский рассказал, что США поставили Украине порядка 60 тысяч 155-миллиметровых снарядов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Взяты в плен офицеры 80-й аэромобильной бригады ВСУ, расстрелявшие русских солдат.