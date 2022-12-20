Замечен в Бахмуте: США вооружили ВСУ "сверхживучей" бронемашиной

В Бахмуте на вооружении ВСУ стоит бронеавтомобиль BATT UMG американского производства. Машина показывает чудеса неуязвимости, сообщает EADaily.

Украинская армия снабжена в Донецкой области броневиками с колëсной формулой 4x4. Всего на вооружении ВСУ появится сто таких машин. Пока же имеются сведения об одном подобном броневике в Бахмуте.

Бронемашина BATT UMG создана на коммерчески доступной гражданской платформе. Броневик сконструирован по высочайшим стандартам живучести, что позволяет машине отлично показывать себя в зонах боевых конфликтов.

Ранее комбат "Востока" Александр Ходаковский рассказал, что США поставили Украине порядка 60 тысяч 155-миллиметровых снарядов.