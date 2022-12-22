Украинские власти сообщили, что на некоторой территории страны прозвучала воздушная тревога. Чиновники указали и на возможную угрозу в Киеве.
По данным сайта карты Министерства цифровой трансформации Украины, тревогу объявили в Киевской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях. Также в ведомстве заявили об опасности на подконтрольных Киеву участках Запорожской и Херсонской областей.
В среду, 21 декабря, власти Украины сообщали о воздушной тревоге по всей стране.
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.