Воздушную тревогу объявили в Киеве и ряде областей Украины

Украинские власти сообщили, что на некоторой территории страны прозвучала воздушная тревога. Чиновники указали и на возможную угрозу в Киеве.

По данным сайта карты Министерства цифровой трансформации Украины, тревогу объявили в Киевской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях. Также в ведомстве заявили об опасности на подконтрольных Киеву участках Запорожской и Херсонской областей.

В среду, 21 декабря, власти Украины сообщали о воздушной тревоге по всей стране.