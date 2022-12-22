Боец ВСУ о потерях: у нас вчера из 32 человек вернулось только шесть

Российские военные продолжают спецоперацию, а украинские боевики жалуются на большие потери среди личного состава. По словам одного из бойцов ВСУ, из 32 солдат вернулись только шесть, потому как командование смотрит на ни них, как на боевую единицу, которая в случае ликвидации заменяется другой.

"В 15 часов нас забрали на блокпост. Сказали, что всё будет хорошо. Будет поддержка, артиллерия, а оказалось, что никакой поддержки не пришло. Мы попали под миномётный обстрел и "Грады". Без вести пропали 12 человек. Командование говорит доукомплектоваться и возвращаться на позицию, которая уже дважды была разбита", — говорит один из укровояк.

Ранее сообщалось, что артиллерия 3-й бригады Народной милиции ДНР прямым попаданием уничтожила группу украинских боевиков в районе населённого пункта Нью-Йорк.