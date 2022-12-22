Дандыкин: ВСУ готовят нам какие-то сюрпризы на новогодние праздники

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с Pravda.Ru дал свой прогноз на развитие ситуации в зоне СВО на новогодние праздники.

Эксперт уверен, что послабления ситуации и снижения интенсивности обстрелов на новогодние праздники ждать не приходится.

"ВСУ готовит нам какие-то сюрпризы, после визита главы режима в США и так далее. Я думаю, что какие-то пакости они собираются делать. Это просто не они будут, если они не попытаются это сделать. Соответственно, наши будут начеку. Соответственно, конечно, в новогоднюю ночь будут на посту. И мы не останемся в долгу", — сказал Дандыкин.

Капитан убеждён, что все "десять пунктов" касательно мира на Украине — это всё просто игра, согласованная с Вашингтоном, и на эти условия Россия вряд ли пойдёт. Возможное перемирие только сыграет на руку Киеву.

"Перемирие только приведет к насыщению на тех условиях, что там сотворили совместные Вашингтон с Киевом — это только приведет к усилению группировки, к насыщению боевыми средствами, боеприпасами и так далее. Мы это проходили не раз, в том числе и в этой специальной военной операции. Поэтому, я думаю, может быть, даже будет более интенсивнее, чем сейчас", — уверен Дандыкин.

Военный назвал украинско-западную коалицию "редкими пакостниками", которые обязательно попытаются что-нибудь предпринять. Дандыкин предсказал, что ВСУ точно будут обстреливать приграничные российские территории — Брянскую, Курскую, Белгородскую области, и, возможно, попытаются "сотворить что-то ещё", и к этому нужно быть готовыми.