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Дандыкин: ВСУ готовят нам какие-то сюрпризы на новогодние праздники

Силовые структуры

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с Pravda.Ru дал свой прогноз на развитие ситуации в зоне СВО на новогодние праздники.

Дандыкин: ВСУ готовят нам какие-то сюрпризы на новогодние праздники

Эксперт уверен, что послабления ситуации и снижения интенсивности обстрелов на новогодние праздники ждать не приходится.

"ВСУ готовит нам какие-то сюрпризы, после визита главы режима в США и так далее. Я думаю, что какие-то пакости они собираются делать. Это просто не они будут, если они не попытаются это сделать. Соответственно, наши будут начеку. Соответственно, конечно, в новогоднюю ночь будут на посту. И мы не останемся в долгу", — сказал Дандыкин.

Капитан убеждён, что все "десять пунктов" касательно мира на Украине — это всё просто игра, согласованная с Вашингтоном, и на эти условия Россия вряд ли пойдёт. Возможное перемирие только сыграет на руку Киеву.

"Перемирие только приведет к насыщению на тех условиях, что там сотворили совместные Вашингтон с Киевом — это только приведет к усилению группировки, к насыщению боевыми средствами, боеприпасами и так далее. Мы это проходили не раз, в том числе и в этой специальной военной операции. Поэтому, я думаю, может быть, даже будет более интенсивнее, чем сейчас", — уверен Дандыкин.

Военный назвал украинско-западную коалицию "редкими пакостниками", которые обязательно попытаются что-нибудь предпринять. Дандыкин предсказал, что ВСУ точно будут обстреливать приграничные российские территории — Брянскую, Курскую, Белгородскую области, и, возможно, попытаются "сотворить что-то ещё", и к этому нужно быть готовыми.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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