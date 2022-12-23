Спецслужбы РФ нашли в ЛНР схроны для диверсантов, готовивших теракты на Новый год

Сотрудники российских спецслужб нашли на территории ЛНР два схрона украинских диверсантов с боевыми припасами.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в спецслужбах, снаряды были обнаружены в населённом пункте Светличное Луганской Народной Республики.

"Боеприпасы предназначались для осуществления украинскими диверсантами терактов в отношении мирных граждан в период новогодних праздников", — пояснил он.

По словам источника, оперативники зашли в разрушенное здание одного из образовательных учреждений и обнаружили там 10 мин калибром 82 миллиметра, а также 24 осколочно-фугасных и кумулятивных снаряда калибром 125 миллиметров. Как отметил собеседник агентства, всё содержимое схрона уничтожено на месте.

Ранее представители Министерства обороны РФ заявили, что российские военные уничтожили пять групп диверсантов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в населённых пунктах ЛНР и ДНР.