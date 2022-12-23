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Военные ВСУ пересаживаются на самодельные автомобили из-за нехватки бронетехники в зоне СВО

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины несут крупные потери в бронетехнике. ВС РФ вынуждают противника находить другие способы сохранения мобильности и ведения огня. Стало известно, что военные ВСУ создают гантраки.

Военные ВСУ пересаживаются на самодельные автомобили из-за нехватки бронетехники в зоне СВО

Этот термин впервые возник во время Вьетнамской войны, когда американцы потеряли большое количество грузовых автомобилей. Для отражения нападений часть машин подверглась самодельному бронированию.

Сейчас армия Украины пошла по такому же пути. Кадровые части ВСУ получают заводскую технику иностранного производства, однако подразделениям теробороны приходится довольствоваться остатками. Это приводит к созданию "украинских гантраков".

"Военное обозрение" опубликовало фотографию с данными изобретениями. В кузов пикапа установлена спарка пулемётов "Максим" с самодельной защитой, саму машину "закамуфлировали", оборудовав передние стёкла броневой защитой.

Ранее сообщалось, что воздушную тревогу объявили в Николаевской области на юге Украины.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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