ФСБ: в ряде регионов РФ задержаны граждане, помогавшие украинским спецслужбам и ВСУ

Сотрудники ФСБ РФ задержали в нескольких регионах страны украинских и российских граждан, которые оказывали содействие спецслужбам и военнослужащим Украины.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, преступную деятельность удалось пресечь на территории Ростовской области, Пермского края и Еврейской автономной области (ЕАО).

"Разоблачена агентурная группа Службы безопасности Украины (СБУ) из числа граждан РФ Дмитрия Стрелкова, Михаила Соколова и Алексея Гашева, в задачи которой входили подготовка, проведение терактов и диверсий в РФ", — отметили представители ФСБ.

По данным профильного ведомства, все эти мужчины собирались реализовать теракты на социально значимых объектах в Пермском крае. Подчёркивается, что они активно взаимодействовали с сотрудниками СБУ. На них возбудили уголовные дела по статьям 275 и 276 УК РФ. Кроме того, в ФСБ пояснили, что подозреваемых заключили под стражу.

"Стрелков объявлен во всероссийский, федеральный и межгосударственный розыск", — сказано в официальном релизе.

Ранее стало известно, что украинского агента, который шпионил за Черноморским флотом РФ в 2020–2021 годах, приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.