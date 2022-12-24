Польша передала Украине значительное количество самоходных артиллерийских установок "Краб" для восполнения средств ВС Украины. Однако всё чаще появляются новости об их уничтожении российскими войсками на поле боя.
Так, в восточной части страны обнаружена очередная сгоревшая груда металла — польская САУ 155-мм калибра. "Крабы" считаются достаточно хорошим оружием, но уничтожить её не составит труда, применив практически любое оружие.
"Можно было бы сказать, что зависимость от поставок снарядов натовского калибра является минусом "Краба", но большим минусом его назвать сложно: Украине также не хватает и "советского" калибра — ей его поставляют страны Запада", — пишет "Русская Весна".
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Группировка украинских военных, которая находится в Донбассе, будет в итоге окружена и уничтожена.