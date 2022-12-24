Продолжаются тяжёлые бои в Марьинке. Несмотря на переброску резервов ВСУ, российская армия продвигается вглубь с севера и юга.
Танкисты ЮВО отработали по укрепрайонам бандеровцев в центральных кварталах, сообщает военно-аналитический портал "Рыбарь".
Расчёты 122-мм РСЗО "Град" отработали по укрепрайону на территории Донецкого комбината замороженных продуктов на проспекте Дружбы. Также при помощи самоходного миномета "Тюльпан" поражён пункт дислокации боевиков в районе складских помещений на улице Тельмана. И, наконец, разбит опорник националистов, оборудованный в многоэтажном доме, рядом со зданием нацполиции на улице Октябрьской.
ВС РФ прорвались через проспект Дружбы по улице Шахтёрской, на других участках в центре Марьинки идёт зачистка кварталов от окопавшихся всушников.
Излюбленная тактика нацистов использования домов и промобъектов с бетонированными стенами в качестве укрытий замедляет продвижение.
Поражение крупнокалиберными снарядами с контролем с воздуха совместно с наступлением пехоты является ключом к освобождению Марьинки, подытожили эксперты.
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Группировка украинских военных, которая находится в Донбассе, будет в итоге окружена и уничтожена.