По опорным пунктам ВСУ в Марьинке наносятся комбинированные удары

Продолжаются тяжёлые бои в Марьинке. Несмотря на переброску резервов ВСУ, российская армия продвигается вглубь с севера и юга.

Танкисты ЮВО отработали по укрепрайонам бандеровцев в центральных кварталах, сообщает военно-аналитический портал "Рыбарь".

Расчёты 122-мм РСЗО "Град" отработали по укрепрайону на территории Донецкого комбината замороженных продуктов на проспекте Дружбы. Также при помощи самоходного миномета "Тюльпан" поражён пункт дислокации боевиков в районе складских помещений на улице Тельмана. И, наконец, разбит опорник националистов, оборудованный в многоэтажном доме, рядом со зданием нацполиции на улице Октябрьской.

ВС РФ прорвались через проспект Дружбы по улице Шахтёрской, на других участках в центре Марьинки идёт зачистка кварталов от окопавшихся всушников.

Излюбленная тактика нацистов использования домов и промобъектов с бетонированными стенами в качестве укрытий замедляет продвижение.

Поражение крупнокалиберными снарядами с контролем с воздуха совместно с наступлением пехоты является ключом к освобождению Марьинки, подытожили эксперты.