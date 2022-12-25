Генерал Сергей Суровикин придумал беспроигрышную тактику по обходу противовоздушной обороны Украины, признали французские военные эксперты.
По их словам, каждая атака ВКС РФ начинается с волны беспилотников-мишеней Е-95М. Эти недорогие дроны полностью имитируют радиолокационный сигнал крылатых ракет и заставляют украинских зенитчиков раскрывать своё местоположение и тратить боеприпасы.
"Украинцы включат радары и пускают ракеты. В этом случае они сбивают "ложные цели", дешёвые и невооружённые дроны Е95М, но выявляют свои позиции", — пишут аналитики издания Reseau International.
Когда координаты ПВО раскрыты, по ним наносится удар самолетами и дронами-камикадзе.
В случае, если ВСУ не хотят выдавать своё местоположение и не активируют радары, за беспилотниками-мишенями летят крылатые ракеты, которые "прорезают как масло оборону украинских ПВО и уничтожают цели".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В ходе спецоперации на Украине ликвидирован Владимир Ежов с позывным "Fresh".