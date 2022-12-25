Reseau International: "ловушки" Суровикина делают бесполезной украинскую ПВО

Генерал Сергей Суровикин придумал беспроигрышную тактику по обходу противовоздушной обороны Украины, признали французские военные эксперты.

По их словам, каждая атака ВКС РФ начинается с волны беспилотников-мишеней Е-95М. Эти недорогие дроны полностью имитируют радиолокационный сигнал крылатых ракет и заставляют украинских зенитчиков раскрывать своё местоположение и тратить боеприпасы.

"Украинцы включат радары и пускают ракеты. В этом случае они сбивают "ложные цели", дешёвые и невооружённые дроны Е95М, но выявляют свои позиции", — пишут аналитики издания Reseau International.

Когда координаты ПВО раскрыты, по ним наносится удар самолетами и дронами-камикадзе.

В случае, если ВСУ не хотят выдавать своё местоположение и не активируют радары, за беспилотниками-мишенями летят крылатые ракеты, которые "прорезают как масло оборону украинских ПВО и уничтожают цели".