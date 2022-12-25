Риттер: Байден преподнёс Путину невероятный подарок — русский народ сплотился вокруг своего лидера

Президент Джо Байден преподнёс своему российскому коллеге Владимиру Путину невероятный подарок, когда отрезал РФ от Запада.

Благодаря американской безмозглости россияне сплотились вокруг своего лидера. Об это на своём видеоканале рассказал бывший эксперт по вооружениям НАТО, американский экс-морпех Скотт Риттер.

"Он сделал Путину одолжение. Если бы Путин отказался от сотрудничества, его бы не поняли, люди вышли бы на улицы, начались бы беспорядки, Путин лишился бы своего поста. А тут США отрезали Россию от Запада. И Путин сказал: 'Спасибо большое, наконец-то мы от вас отделались. До свидания. Мы больше никогда не позволим западной экономике диктовать нам условия по нашей национальной безопасности. Это окончательный разрыв, полный, бесповоротный. Всего хорошего", — утверждает американский аналитик.

По его словам, российская экономика сегодня намного сильнее европейской, которая находится на грани краха.