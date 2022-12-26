Журналисты украинского издания пришли брать интервью у начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и заметили в его кабинете карту "расчленения" России. На ней чёрным маркером вместе с Украиной были обведены Белгородская, Курская области и Краснодарский край.
На вопрос, не являются ли российские территории целью Киева, Буданов ответил уклончиво.
Он заявил, что все видят то, что хотят видеть. И добавил, что это может быть просто "широкий маркер", но может и нет.
Карту "расчленения" России ранее публиковали также некоторые западные ресурсы.
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