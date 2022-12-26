Воющие на стороне ВСУ наёмники создали "Белорусский Добровольческий корпус"

Белорусские националисты, воющие на стороне ВСУ против войск России, объявили о создании формирования под названием "Белорусский Добровольческий корпус". Об этом сообщает "Военное обозрение", ссылаясь на украинские паблики.

В новое формирование войдут бойцы подразделения "Титан", группировка "Традиция и порядок", состоящая из украинских националистов, а также военные отряда "Террор", который вышел из состава полка имени Кастуся Калиновского.

Новая группировка хочет полностью освободить территории Украины и Белоруссии от "российской оккупации".

"Мы, белорусские добровольцы в Украине, заявляем о создании "Белорусского Добровольческого Корпуса". Цель — деоккупация Украины и Беларуси из российского плена. Намерения ежедневно подтверждаются уничтожением врага на фронте. Военные ряды постоянно растут. Преданность избранному пути каждый миг видят наши павшие братья", — заявили члены нового формирования.

Ранее сообщалось, что ВС РФ применили огонь зажигательными боеприпасами против ВСУ в Марьинке под Донецком.