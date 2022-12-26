Рожин проинформировал о наиболее выигрышной стратегии для ВС РФ в СВО на Украине

Военный эксперт Борис Рожин высказался о ковровых бомбардировках, в которой многие аналитики видят панацею на поле боя. Применять такую тактику нет смысла, пока не подавлено ПВО, считает он.

"Сам принцип коврового бомбометания представляется избыточным. Как показывает опыт на Украине, стремиться необходимо к повышению роли высокоточного оружия и его количеству на поле боя, а также скорости принятия решений на его применение по выявленным целям. В идеале это время необходимо максимально сокращать", — заявил Рожин.

Чтобы прорвать оборону, надо создать материально-техническое и численное превосходство на стратегически важных участках в зоне спецоперации. Если его нет, то ковровые бомбардировки не помогут, резюмировал эксперт.

Тем временем украинская разведка не верит, что российская промышленность покроет якобы дефицит ракет у ВС РФ.