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Дандыкин допустил усиление ударов ВСУ по России с разных направлений к Новому году

Силовые структуры

России необходимо выстроить позиции комплексов противовоздушной обороны (ПВО) более дальнего действия на подходе к военному аэродрому "Энгельс" в Саратовской области, чтобы пресекать попытки ударов со стороны украинских беспилотников. Об этом заявил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя Pravda.Ru падении БПЛА под Саратовом.

Дандыкин допустил усиление ударов ВСУ по России с разных направлений к Новому году

От Харькова по прямой линии до Энгельса примерно 700 километров. Однако дрон мог пролететь такое расстояние на низких высотах, чтобы поразить воздушную составляющую ядерной триады России, отметил эксперт.

"Большая часть систем ПВО задействована непосредственно в зоне спецоперации. Но это такие объекты, которые надо более тщательно охранять, и сбивать беспилотники на подходе", — указал Дандыкин.

По мнению капитана первого ранга запаса, попытка атаки была произведена при помощи советского аппарата Ту-141 "Стриж", которых осталось на Украине ограниченное количество. Однако не стоит исключать, что ВСУ снова попытаются нанести удары по России к Новому году с разных направлений, указал Дандыкин.

"Из-за огромных потерь и неудач на фронте Киев будет стараться всеми средствами, какие у него есть, напакостить. Поэтому надо проявлять бдительность, настороженность, делать из этого выводы", — заявил собеседник Pravda.Ru.

Кроме этого, Киев пользуется поддержкой сил НАТО и разведанными Запада, которые поступают со спутников и беспилотников над Чёрным морем. На фоне этого Россия может нанести по Украине так называемый комбинированный удар в ближайшее время.

"Даже если враг обескровлен, он будет сопротивляться ожесточённо на всех направлениях", — заключил Дандыкин.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что трое российских военнослужащих погибли при атаке украинского беспилотника на военный аэродром "Энгельс" в Саратовской области.  

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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