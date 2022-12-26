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Новиков: у Киева нет плана, как вернуть Крым

Силовые структуры

Депутат Государственной думы Дмитрий Новиков убеждён, что у киевского режима нет никакого плана, чтобы вернуть Крымский полуостров. На самом деле их заявления всего лишь для того, чтобы успокоить украинских граждан.

"Под этими заявлениями не просматривается конкретный и результативный план. Вернуть Крым для Украины невозможно ни военным путем, ни путем дипломатии", — отметил он.

Ранее руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов заявил, что власти страны намерены использовать комбинированный подход для возвращения Крыма под контроль Киева.

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Автор Елена Ивченко
Елена Ивченко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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