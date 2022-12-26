Депутат Государственной думы Дмитрий Новиков убеждён, что у киевского режима нет никакого плана, чтобы вернуть Крымский полуостров. На самом деле их заявления всего лишь для того, чтобы успокоить украинских граждан.
"Под этими заявлениями не просматривается конкретный и результативный план. Вернуть Крым для Украины невозможно ни военным путем, ни путем дипломатии", — отметил он.
Ранее руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов заявил, что власти страны намерены использовать комбинированный подход для возвращения Крыма под контроль Киева.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ попали под "огненный дождь" в Марьинке.