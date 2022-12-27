Депутат Гурулёв: мобилизованные смогли сбежать со спецоперации из-за активных боевых действий

Член Комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв прокомментировал побег мобилизованных граждан со спецоперации.

"В зоне боевых действий, если они идут активно, трудно уследить, что и где происходит", — подчеркнул парламентарий, слова которого приводит URA.RU.

Вместе с этим депутат назвал покинувших фронт призывников дезертирами и предателями. Как отметил член ГД, военно-следственные органы выяснят все обстоятельства произошедшего.

Ранее Гурулёв заявил, что российский лидер Владимир Путин запустил важный этап военной спецоперации.