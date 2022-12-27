Член Комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв прокомментировал побег мобилизованных граждан со спецоперации.
"В зоне боевых действий, если они идут активно, трудно уследить, что и где происходит", — подчеркнул парламентарий, слова которого приводит URA.RU.
Вместе с этим депутат назвал покинувших фронт призывников дезертирами и предателями. Как отметил член ГД, военно-следственные органы выяснят все обстоятельства произошедшего.
Ранее Гурулёв заявил, что российский лидер Владимир Путин запустил важный этап военной спецоперации.
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