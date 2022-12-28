Воздушная тревога прозвучала в Киеве и ряде областей Украины

Украинские власти предупредили об угрозе ракетного обстрела в ряде областей страны. Представители Киевской городской государственной администрации сообщили о воздушной тревоге в столице.

"Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!" — подчеркнули чиновники.

По информации на сайте карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога прозвучала в

Киевской,

Черкасской,

Кировоградской,

Днепропетровской,

Полтавской,

Харьковской областях.

Ранее сообщалось о взрывах в Одесской области.