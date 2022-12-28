Украинские власти предупредили об угрозе ракетного обстрела в ряде областей страны. Представители Киевской городской государственной администрации сообщили о воздушной тревоге в столице.
"Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!" — подчеркнули чиновники.
По информации на сайте карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога прозвучала в
Ранее сообщалось о взрывах в Одесской области.
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В Сети появилось видео, снятое с украинского беспилотника, на котором российский солдат подрывает себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен.