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Козырев: Россия должна способствовать вступлению Украины в альянс НАТО.

Силовые структуры

РФ должна поспособствовать вступлению Украины в альянс НАТО..

Козырев: Россия должна способствовать вступлению Украины в альянс НАТО.

Об этом сообщил экс-министр иностранных дел России Андрей Козырев.

"Для интересов России замечательно было бы, если б Украина вступила в НАТО и Евросоюз. Это бы приближало Россию к европейской цивилизации, к европейским институтам. Это то, о чем можно только мечтать", — отметил беглый чиновник.

По его словам, сегодняшний режим в РФ антироссийский, поскольку смотрит не на Запад, где якобы будущее России и Украины, ибо там наиболее развитые демократический страны, а смотрит Москва в противоположную сторону. И это одна из причин, почему началась спецоперация, цитирует Козырева "ПолитНавигатор".

Россияне боятся примера Украины, убеждён бывший глава МИД России.

"Это варварская преступная политика по отношению и к Украине, и к России", — подытожил живущий и работающий в США Козырев.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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