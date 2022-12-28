Козырев: Россия должна способствовать вступлению Украины в альянс НАТО.

РФ должна поспособствовать вступлению Украины в альянс НАТО..

Об этом сообщил экс-министр иностранных дел России Андрей Козырев.

"Для интересов России замечательно было бы, если б Украина вступила в НАТО и Евросоюз. Это бы приближало Россию к европейской цивилизации, к европейским институтам. Это то, о чем можно только мечтать", — отметил беглый чиновник.

По его словам, сегодняшний режим в РФ антироссийский, поскольку смотрит не на Запад, где якобы будущее России и Украины, ибо там наиболее развитые демократический страны, а смотрит Москва в противоположную сторону. И это одна из причин, почему началась спецоперация, цитирует Козырева "ПолитНавигатор".

Россияне боятся примера Украины, убеждён бывший глава МИД России.

"Это варварская преступная политика по отношению и к Украине, и к России", — подытожил живущий и работающий в США Козырев.