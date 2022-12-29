Украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 16 ракет в небе над Киевом, следует из заявления мэра города Виталия Кличко.
По его словам, в столице Украины наблюдаются перебои со светом. Он попросил граждан зарядить телефоны и другие устройства, а также запастись водой.
"Уточнение от сил ПВО: уже 16 ракет уничтожили над Киевом", — отметил Кличко в своих соцсетях.
Утром 29 декабря во всех украинских регионах объявили воздушную тревогу, мирным жителям порекомендовали спуститься в укрытия.
Позже стало известно, что в Киевской, Житомирской, Одесской и Харьковской областях прогремели взрывы. По предварительным данным, сработали украинские системы ПВО. В Киеве после прилёта одного из снарядов зафиксировали пожар, однако власти пока не подтверждали попаданий.
В Одессе на фоне сообщений о взрывах пропали электричество и вода.
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