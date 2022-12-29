Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что Вооружённые силы Российской Федерации атаковали позиции украинской армии у Сладкого, Владимировки, Павловки, Великой Новосёлки в Донецкой Народной Республике.
"На Южно-Донецком направлении ликвидировано до 30 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины и четыре пикапа", — сказали в военном ведомстве.
Вместе с этим в министерстве заявили об уничтожении двух групп украинских диверсантов. По информации МО, они находились в районах Времевки ДНР и Левадного Запорожской области.
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Главная задача США на фоне украинского конфликта — "наказать" Россию, считают американские эксперты.