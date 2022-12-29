Украинский полковник: "Бахмут пока держим, но на Луганском фронте русские прорываются"

Русские перебросили в Донбасс не только мобилизованных, но и все элитные подразделения.

Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Украины, советник командующего Нацгвардией, полковник Андрей Антонищак.

"Против нас на сегодняшний день действуют, не считая мобиков, которых пускают на разминирование или на выявление наших огневых точек, очень профессиональные бойцы. Они стянули Тихоокеанскую морскую пехоту, почти всех с Калининградской, Ленинградской областей. Это их разные спецподразделения. Они уже туда свою кремлёвскую элиту кинули", — рассказывает офицер в эфире видеоблога львовского журналиста русофоба Остапа Дроздова.

Он отметил, что у армии России появилось новое вооружение. А кроме боёв за Артёмовск, армия РФ начала продвигаться на Луганском фронте.

И если Артёмовск (Бахмут) якобы ВСУ ещё удерживают, то в Луганской области по 500, по 1000 метров в день ВС РФ понемногу продвигаются, подытожил Антонищак.