Киевский режим перебрасывает новые отряды, состоящие из наёмных военнослужащих, на Артёмовское и Соледарское направления. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, перед наёмниками поставлена задача "сдержать наступление" Вооружённых сил РФ.
"Украинское командование дополнительно направило в районы Артёмовска и Соледара отряды быстрого реагирования, состоящие исключительно из иностранцев", — отметил офицер в интервью РИА Новости.
Как пояснил Марочко, такие группировки ВСУ оснащены военной техникой, поставленной странами НАТО. Он также добавил, что наёмники используют для передвижения бронеавтомобили Hummer. Иностранцы общаются с командованием ВСУ благодаря переводчикам, уточнил представитель Народной милиции ЛНР.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская армия нанесла поражение группе иностранных наёмников, которые находились возле Угледара Донецкой Народной Республики.
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