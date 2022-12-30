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Марочко: Киев бросает новые отряды наёмников под Артёмовск и Соледар

Силовые структуры

Киевский режим перебрасывает новые отряды, состоящие из наёмных военнослужащих, на Артёмовское и Соледарское направления. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Марочко: Киев бросает новые отряды наёмников под Артёмовск и Соледар

По его словам, перед наёмниками поставлена задача "сдержать наступление" Вооружённых сил РФ.

"Украинское командование дополнительно направило в районы Артёмовска и Соледара отряды быстрого реагирования, состоящие исключительно из иностранцев", — отметил офицер в интервью РИА Новости.

Как пояснил Марочко, такие группировки ВСУ оснащены военной техникой, поставленной странами НАТО. Он также добавил, что наёмники используют для передвижения бронеавтомобили Hummer. Иностранцы общаются с командованием ВСУ благодаря переводчикам, уточнил представитель Народной милиции ЛНР.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская армия нанесла поражение группе иностранных наёмников, которые находились возле Угледара Донецкой Народной Республики.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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