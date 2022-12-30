Офицер Марочко: экономический кризис заставляет европейцев ехать наёмниками на Украину

Сложившаяся в мире экономическая ситуация заставляет многих жителей западных стран заниматься наёмничеством для заработка, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Сейчас не очень хорошая экономическая ситуация в странах Запада, в арабских, где проходили конфликты, в африканских. И наёмничество, как способ заработать деньги, там рассматривается довольно-таки серьезно", — отметил он в интервью URA. RU.

Военный эксперт добавил, что в мире увеличивается количество рекрутинговых центров, где мужчинам с боевым опытом предлагают поправить своё материальное положение. Также Марочко уверен, что без наёмников Украина не смогла бы восполнить колоссальные потери ВСУ.

Ранее он сообщил, что только за последнюю неделю на Сватовском направлении было ликвидировано около 20 украинских офицеров.