В результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Донецк разрушена гостиница "Виктория". Об этом сообщили эксперты из представительства ДНР в СЦКК.
По информации ведомства, украинские военные нанесли удар с помощью американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS. Отмечается, что гостиничный комплекс, разрушенный националистами, находится в Киевском районе Донецка.
Кроме того, во время атаки повреждены многоквартирные жилые дома по проспекту Мира в Ворошиловском районе.
"Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать", — прокомментировали в представительстве.
В ведомстве также добавили, что за прошедшие сутки ВСУ 39 раз открывали огонь на Донецком направлении с использованием РСЗО HIMARS.
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