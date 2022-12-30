ВСУ ударом из американской РСЗО HIMARS разрушили гостиницу в Донецке

В результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Донецк разрушена гостиница "Виктория". Об этом сообщили эксперты из представительства ДНР в СЦКК.

По информации ведомства, украинские военные нанесли удар с помощью американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS. Отмечается, что гостиничный комплекс, разрушенный националистами, находится в Киевском районе Донецка.

Кроме того, во время атаки повреждены многоквартирные жилые дома по проспекту Мира в Ворошиловском районе.

"Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать", — прокомментировали в представительстве.

В ведомстве также добавили, что за прошедшие сутки ВСУ 39 раз открывали огонь на Донецком направлении с использованием РСЗО HIMARS.