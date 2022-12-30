Губернатор Севастополя сообщил о работе системы ПВО в городе

Руководитель Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе сработала система противовоздушной обороны. Вместе с этим чиновник призвал граждан не паниковать.

"Наши военные, как всегда, сработали чётко", — добавил губернатор.

Ранее глава горадминистрации Василий Телиженко сообщал о работе ПВО в Армянске, который находится в северной части Крыма. Как подчеркнул политик, в результате инцидента никто не пострадал. Губернатор Крыма Сергей Аксёнов опровергал данные о необходимости эвакуации из города.