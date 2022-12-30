Руководитель Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе сработала система противовоздушной обороны. Вместе с этим чиновник призвал граждан не паниковать.
"Наши военные, как всегда, сработали чётко", — добавил губернатор.
Ранее глава горадминистрации Василий Телиженко сообщал о работе ПВО в Армянске, который находится в северной части Крыма. Как подчеркнул политик, в результате инцидента никто не пострадал. Губернатор Крыма Сергей Аксёнов опровергал данные о необходимости эвакуации из города.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военные эксперты рассказали, почему ВСУ выбрали аэродром Энгельса для атаки.