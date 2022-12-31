Российские войска начали применять новую тактику ударов по Украине, сообщил военный аналитик, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Как пояснил аналитик, ВС РФ запускаю "вперёд" новые дроны, которые берут удар украинских ПВО на себя.
"Если раньше мы применяли только ракеты "Калибр", а потом подключились ещё дроны-камикадзе типа "Герань", то сейчас мы применяем беспилотники, которые идут впереди практически основной массы ракет и отвлекают на себя систему ПВО", — рассказал Кнутов в беседе с "МК".
По словам эксперта, ВСУ вынуждены тратить драгоценные снаряды на "дешёвые" и "бесполезные" для других целей дроны.
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