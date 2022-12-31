Накануне экс-глава Франции Франсуа Олланд, принимавший непосредственное участие в создании Минских соглашений, подтвердил слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что данные договоренности 2015 года были нужны, чтобы дать Украине передышку и обеспечить подготовку ВСУ к новому конфликту.
Эти люди даже не стесняются признаваться, что обманывали Россию, чтобы успеть вооружить националистов, заявил военный корреспондент Александр Сладков.
"Европейские участники Минских соглашений мрази и мошенники. Киев связался с подлецами. Надёжна ли эта связь? Подлец — это пожизненное клеймо. Теперь ждём, когда Европа кинет клику Зеленского под русские танки", — комментирует журналист.
Он отметил, что именно из-за них сегодня льётся кровь в зоне специальной операции. Запад просто-напросто соорудил войну, уверен обозреватель.
"Никогда я так не злился на лидеров Европы, как после этих постминских признаний. Аферисты и сожители США", — подытожил Сладков.
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