Сладков: европейские участники Минских соглашений мрази и мошенники

Накануне экс-глава Франции Франсуа Олланд, принимавший непосредственное участие в создании Минских соглашений, подтвердил слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что данные договоренности 2015 года были нужны, чтобы дать Украине передышку и обеспечить подготовку ВСУ к новому конфликту.

Эти люди даже не стесняются признаваться, что обманывали Россию, чтобы успеть вооружить националистов, заявил военный корреспондент Александр Сладков.

"Европейские участники Минских соглашений мрази и мошенники. Киев связался с подлецами. Надёжна ли эта связь? Подлец — это пожизненное клеймо. Теперь ждём, когда Европа кинет клику Зеленского под русские танки", — комментирует журналист.

Он отметил, что именно из-за них сегодня льётся кровь в зоне специальной операции. Запад просто-напросто соорудил войну, уверен обозреватель.

"Никогда я так не злился на лидеров Европы, как после этих постминских признаний. Аферисты и сожители США", — подытожил Сладков.