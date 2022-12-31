Al-Watan: Турция после встречи в РФ согласилась вывести войска с сирийской территории

Встреча руководителей Министерств обороны Турции, Сирии и РФ в Москве побудила Анкару согласиться на вывод войск с сирийских территорий, передаёт Al-Watan.

По информации издания, во время мероприятия обсуждались конструктивные способы урегулирования кризиса вокруг Сирии, которые приведут к стабилизации международной обстановки.

Как пояснил источник сирийской газеты, главный итог переговоров — согласие турецкого руководства полностью вывести войска с севера Сирии.

Кроме того, отмечается, что в ходе встречи глав оборонных ведомств стороны пришли к следующему выводу: формирования Рабочей партии Курдистана, которая запрещена в Турции, состоят из американских и израильских агентов, угрожающих и Дамаску, и Анкаре.

Ранее представители ФСБ РФ пресекли деятельность террористической группировки, отправлявшей граждан РФ в Сирию для участия в боевых действиях.