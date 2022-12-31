Разведка Британии пророчит в ближайшее время новый ракетный удар по Украине

Разведка Великобритании пророчит в ближайшее время новый российский ракетный удар по территории Украины.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

По данным британских разведчиков, с октября армия РФ наносит массированные ракетные удары и удары беспилотными летательными аппаратами каждые семь-десять дней, "пытаясь сокрушить противовоздушной системы Украины".

Лондон полагает, что теперь Вооружённые силы России нарушат эту тактическую традицию, чтобы нанести очередной удар в ближайшие дни — чтобы подорвать моральный дух украинцев в период новогоднего празднования.