Разведка Великобритании пророчит в ближайшее время новый российский ракетный удар по территории Украины.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
По данным британских разведчиков, с октября армия РФ наносит массированные ракетные удары и удары беспилотными летательными аппаратами каждые семь-десять дней, "пытаясь сокрушить противовоздушной системы Украины".
Лондон полагает, что теперь Вооружённые силы России нарушат эту тактическую традицию, чтобы нанести очередной удар в ближайшие дни — чтобы подорвать моральный дух украинцев в период новогоднего празднования.
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Страны Запада не заинтересованы в серьёзной защите Украины, потому что не хотят жертвовать своей безопасностью ради Киева, сообщил бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу в статье для American Spectator.