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Мэр Кулемзин: музей и библиотека повреждены при ударе ВСУ по Донецку

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Ворошиловский район Донецка, следует из заявления мэра города Алексея Кулемзина.

По его словам, специалисты экстренных служб зафиксировали прямое попадание украинского снаряда в крышу здания, где находится Республиканский художественный музей.

"В библиотеке им. Крупской в большом количестве вылетели стёкла", — добавил глава Донецка.

Ранее Кулемзин сообщил, что украинские войска ударили по Пролетарскому району города. Как пояснил мэр, в результате обстрела повреждены шесть жилых домов, газовая труба и линия электропередачи. Кроме того, он добавил, что пострадало остекление церкви по улице Робеспьера.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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