Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Ворошиловский район Донецка, следует из заявления мэра города Алексея Кулемзина.
По его словам, специалисты экстренных служб зафиксировали прямое попадание украинского снаряда в крышу здания, где находится Республиканский художественный музей.
"В библиотеке им. Крупской в большом количестве вылетели стёкла", — добавил глава Донецка.
Ранее Кулемзин сообщил, что украинские войска ударили по Пролетарскому району города. Как пояснил мэр, в результате обстрела повреждены шесть жилых домов, газовая труба и линия электропередачи. Кроме того, он добавил, что пострадало остекление церкви по улице Робеспьера.
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