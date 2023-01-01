The Guardian: Украина может лишиться помощи Запада из-за новых конфликтов

Журналист Саймон Тисдалл рассказал, в каких местах в этом году могут возникнуть вооружённые конфликты.

По мнению обозревателя The Guardian, напряжённость растёт вокруг Тайваня. Как отметил Тисдалл, по этой причине японские власти планируют тратить больше средств на оборону страны.

Приоритетным направлением внешней политики Запада может стать Азия, предупредил публицист. Он подчеркнул, что в этом случае страны способны отказаться от военной поддержки Киева.

Вместе с этим обозреватель напомнил о конфликте Иерусалима и Ирана. Тисдалл сказал, что руководитель правительства Израиля Биньямин Нетаньяху отдал полномочия главы Минобороны на Западном берегу Иордана представителям антиарабской коалиции.

Ранее журналисты CNN заявили, что военно-политический блок НАТО способен заставить Киев подписать выгодный для Москвы мирный договор.