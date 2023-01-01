Глава Хмельницкой ОВА Гамалий признал поражение базы элитного полка спецназа ВСУ

Армия России вчера поразила военный объект. Это признал в своём заявлении глава Хмельницкой областной военной администрации (ОВА) Сергей Гамалий.

Он рассказал на видео, что ракетным ударом поражён военный объект в городе Хмельницком. По его словам, повреждена техника, есть попадание в АЗС.

Вероятно, речь как раз идёт о базе 8-го полка Сил специальных операций Украины, о поражении которой сообщалось ранее.

Как отметил военный журналист Александр Сладков 8-й отдельный полк украинского спецназа — это не простая пехота, а элитное подразделение, которое используется только по назначению.