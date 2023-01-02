Рано утром 2 января украинский ударный БПЛА произвёл атаку на объект энергоснабжения в Климовском районе Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.
По его словам, беспилотник нанёс повреждения, но в результате атаки никто не пострадал.
"Сегодня утром украинским БПЛА была произведена атака на Климовский район. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы", — написал губернатор в своём Telegram-канале.
Богомаз добавил, что в ближайшем населённом пункте в настоящее время отсутствует электроэнергия.
Ранее украинские СМИ сообщили, что в Киеве прогремело несколько мощных взрывов.
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Киевская власть сообщает, что в столице Незалежной слышны взрывы.