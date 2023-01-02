Губернатор Богомаз: дрон ВСУ ударил по энергобъекту в Климовском районе Брянской области

Рано утром 2 января украинский ударный БПЛА произвёл атаку на объект энергоснабжения в Климовском районе Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.

По его словам, беспилотник нанёс повреждения, но в результате атаки никто не пострадал.

"Сегодня утром украинским БПЛА была произведена атака на Климовский район. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы", — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Богомаз добавил, что в ближайшем населённом пункте в настоящее время отсутствует электроэнергия.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в Киеве прогремело несколько мощных взрывов.